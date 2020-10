Le VFM à la quête de l'Europe

De la jeunesse, de l’expérience aussi

Malgré la crise, le VFM a réussi à mettre sous contrat 12 joueuses, auxquelles s’ajouteront quatre jeunes stagiaires jurassiennes. Parmi les 12 joueuses figurent quatre étrangères, dont Bely Menana et Emma Willis qui figuraient déjà dans le contingent de la saison dernière et Jurja Vlasic, de retour aux Franches-Montagnes. L’expérience de cette dernière, qui évolue en tant que passeuse sera une plus-value importante pour le groupe taignon, d’après Bertrand Faivet. La nouvelle venue est la Colombienne Ivonne Montano, élue meilleure joueuse du dernier championnat de Suède. Huit Helvètes compléteront cette légion étrangère. La moyenne d'âge de l'équipe se situe à plus de 23 ans. Fort de son contingent, le VFM espère finir parmi les cinq meilleures équipes du pays et décrocher une place qualificative pour les compétitions européennes. /mle