Une gifle pour le Volleyball Franches-Montagnes

Une nette défaite concédée en moins d’une heure. Le Volleyball Franches-Montagnes a vécu une soirée compliquée ce mercredi pour son retour à la compétition après sa quarantaine. Il a été dominé à Guin 3-0 dans le championnat de Ligue A. Privées de leur capitaine Bely Menana et de leurs centrales Larissa Rothenbühler et Camille Simonin, les Jurassiennes n’ont rien pu faire et ont subi un sec revers 25-9, 25-11 et 25-19. Le VFM a relevé la tête dans la dernière manche en menant notamment 16-12 avant de finalement s’incliner.

Il s’agit de la 2e défaite cette saison en quatre matches pour les filles d’Olivier Lardier. Elles occupent le 7e rang du classement avec un petit point de retard sur le podium. /msc