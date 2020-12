Le VFM confirme son embellie

Deux à la suite pour le Volleyball Franches-Montagnes. Samedi, les joueuses d’Olivier Lardier ont signé une 2e victoire consécutive dans leur salle fétiche de la Pépinière. Elles ont battu Lugano sur le score net et sans bavure de 3-0. Dans le détail, elles ont remporté cette rencontre de Ligue A 25-22, 25-21 et 27-25 après 1h27’ de jeu. Ivonne Montano s’est notamment illustrée côté franc-montagnard en inscrivant 20 points. Déjà victorieuses de Val-de-Travers samedi dernier, les Taignonnes en profitent pour réintégrer le top 5 du classement. Si elles reviennent à sept unités du podium, les Jurassiennes en profitent surtout pour prendre leurs distances avec leurs poursuivantes. Elles comptent respectivement deux points d’avance sur Cheseaux et six sur les Tessinoises, alors que le trio de queue pointe à plus de huit unités. /ygo