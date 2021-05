Le VFM aux couleurs colombiennes

Ivonne Montano ne sera plus la seule Colombienne au Volleyball Franches-Montagnes la saison prochaine. La joueuse de diagonale a prolongé d’un an son contrat avec le club jurassien de Ligue A, selon un communiqué. La meilleure pointeuse de l’exercice écoulé aura l’appui d’une compatriote dans le vestiaire taignon. Maria Alejandra Marin rejoint le VFM pour une saison. Capitaine de l’équipe nationale de Colombie, elle a été élue meilleure passeuse du championnat sud-américain en 2017 et 2019, selon les dirigeants francs-montagnards.





Trois renouvellements et deux arrivées

Le Volleyball Franches-Montagnes affiche un contingent déjà bien étoffé pour le prochain championnat. Il annonce également les prolongations de la libéro Manon Nicolet, de l’ailière Coralie Varé et de la centrale Larissa Rothenbühler. Les trois Suissesses ont signé une entente pour une nouvelle année.

Deux filles de la 2e équipe du VFM vont également intégrer le contingent de Ligue A. Il s’agit de l’ailière Déliane Monnin et du retour de la passeuse Eloïse Rebetez.





Sept départs

Le VFM confirme en revanche l’arrêt de Taryn Sciarini. La libéro tire un trait sur le sport d’élite après avoir passé plus de dix ans au sein du club jurassien. Lisa Sène stoppe également la compétition, alors que Camille Simonin (La Suze), la Croate Jurja Vlasic et l’Espagnole Belly Menana (destination inconnue) vont relever un nouveau défi. L’Américaine Emma Willis va, elle, mettre la priorité sur ses études mais reste à disposition du Volleyball Franches-Montagnes en cas de besoin. Enfin, un départ est enregistré au sein du staff technique. Leonardo Portaleoni ne sera plus l’assistant d’Olivier Lardier en raison d’une restructuration du mouvement junior. /comm-msc