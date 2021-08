Le VFM boucle son recrutement avec deux arrivées

Un entraîneur assistant et une centrale, c’est ce qu’il manquait au Volleyball Franches-Montagnes pour boucler son effectif et son staff en vue de la prochaine saison de Ligue Nationale A. A la recherche de la perle rare au poste de centrale depuis le début d’année, le VFM a finalement jeté son dévolu sur l’Estonienne Laura Parts, 24 ans, une droitière de 1m87 qui arrive du club autrichien du VC Tirol après avoir transité par l’université américaine de San José entre 2016 et 2020.

Le club franc-montagnard a par ailleurs engagé Eduardo Faustino, 30 ans, pour épauler comme assistant son compatriote et entraîneur de l’équipe de LNA Rui Moreira. Licencié en préparation physique et formé à l’analyse vidéo, il a déjà vécu des expériences en beach-volley et comme assistant au Portugal. Ces deux arrivées clôturent le recrutement estival du VFM qui reprendra le championnat début octobre. /comm-jpi-lad