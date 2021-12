Le Volleyball Franches-Montagnes perd un duel haletant

Le Volleyball Franches-Montagnes s’incline au terme d’un chassé-croisé palpitant. Le VFM a perdu 3-2 (25-22, 26-28, 25-22, 16-25, 15-13) contre Genève samedi soir en Ligue A. Jurassiennes et Genevoises sont au coude-à-coude au classement de Ligue A et la physionomie de leur confrontation en témoigne. Les trois premiers sets ont été très serrés et ont souri par deux fois aux joueuses locales. Les protégées de Leonardo Portaleoni ont pris le large dans le quatrième set et se sont offert le droit de disputer une ultime période. Elles ont finalement dû s’avouer vaincues mais repartent de Genève avec tout de même un point.

Les deux formations comptaient chacune 14 points avant le début de la rencontre. Avec cette défaite, le VFM se retrouve 6e, une longueur derrière son adversaire du soir. /nmy