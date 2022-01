Un succès pour commencer l’année pour le VFM

Le Volleyball Franches-Montagnes lance idéalement la nouvelle année. Il a dominé Cheseaux 3-1 dans le cadre du championnat de Ligue A dimanche à Saignelégier. La formation de Leonardo Portaleoni s’est imposée 25-16, 21-25, 25-20 et 25-21 pour sa 1re rencontre après trois semaines sans jouer. La perte du 2e set n'a pas déboussolé le VFM. L'équipe locale a passé l’épaule pour l'emporter en quatre manches face à la 4e formation de la hiérarchie. Ce succès est le 2e de suite pour les Taignonnes. Il leur permet de revenir à la hauteur de la 5e place de Düdingen avec toutefois un match disputé de plus. Le Volleyball Franches-Montagnes pointe ainsi à quatre unités de son adversaire du jour et à sept du podium. /tri