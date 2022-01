Le Volleyball Franches-Montagnes qualifié en Coupe de Suisse

Le Volleyball Franches-Montagnes se qualifie sans problème en quarts de finale de la Coupe de Suisse. Les filles de Leonardo Portaleoni, 6es de Ligue A, n’ont pas failli à leur statut de favorites. Face à Lucerne, 5e de Ligue B, les Taignonnes ont facilement passé l’obstacle des 8es de finale de la compétition. Elles se sont imposées 3-0 (25-18, 25-16 et 26-24) ce dimanche après-midi en terre lucernoise. Le VFM a remporté les deux premiers sets sans trop de difficultés. La troisième et dernière manche a toutefois été plus disputée entre les deux équipes. /nmy