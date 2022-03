Départs en masse au VFM

Le Volleyball Franches-Montagnes fait face à un exode. Il enregistre cinq départs au sein de son équipe de Ligue A. Le VFM l’a annoncé ce mercredi en fin d’après-midi dans un communiqué, alors qu’il reçoit Cheseaux à 20h à Saignelégier dans le 2e acte de la finale pour la 5e place (il est mené 1-0 dans ce duel au meilleur des trois matches). Manon Nicolet et Eloïse Rebetez ont décidé de rejoindre la 2e équipe du club en 1re ligue. Lara Gerber ne va pas non plus poursuivre l’aventure en Ligue A. Elle va privilégier la fin de ses études et le début de sa carrière professionnelle. Les études poussent également Sarah Gomes et Xenia Staffelbach à quitter le club jurassien.





Deux arrivées et quatre prolongations

Face à cet exode, le VFM annonce deux signatures pour le prochain championnat de Ligue. Il a mis sous contrat Emma Faivet et Elise Vallat, deux jeunes du centre de formation. L’entraîneur Leonardo Portaleoni pourra également s’appuyer sur Kimy Chappatte, Déliane Monnin, Larissa Rothenbühler et Coralie Varé. Les quatre joueuses ont prolongé leur entente avec le club jurassien. /comm-msc