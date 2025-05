« September 5 » remporte la médaille d'or au Prix du film allemand

Le thriller 'September 5' du réalisateur suisse Tim Fehlbaum sur l'attentat olympique de 1972 à Munich a été récompensé par le Lola d'or lors du Prix du film allemand (Deutscher Filmpreis), a annoncé vendredi l'Académie allemande du cinéma à Berlin.

'September 5' a remporté neuf prix au total, dont celui du meilleur second rôle féminin pour Leonie Benesch. Le scénario, la réalisation et le montage ont également été récompensés. Le film de Tim Fehlbaum était en lice avec dix nominations.

Il raconte les événements de l'attentat olympique du 5 septembre 1972 du point de vue d'une équipe de télévision américaine qui aurait dû couvrir les compétitions.

Au lieu de cela, les journalistes sont devenus les reporters en direct d'une prise d'otages d'athlètes israéliens par un commando terroriste palestinien. 'September 5' est un drame captivant, raconté avec minutie et sans émotion. Lors des Oscars de cette année, le film a été nominé pour le meilleur scénario original, mais il est reparti bredouille.

La Lola d'argent a été remportée par le thriller politique 'Die Saat des heiligen Feigenbaum' (Les graines du figuier sacré) de Mohammad Rasoulof sur les protestations en Iran après la mort de la jeune Kurde Jina Mahsa Amini en septembre 2022. Le drame 'In Liebe, Eure Hilde' d'Andreas Dresen a raflé la Lola de bronze.

Liv Lisa Fries meilleure actrice

Misagh Zare a été élu meilleur acteur pour 'Les graines du figuier sacré'. Sam Riley, qui avait été nommé deux fois dans cette catégorie ('Cranko' et 'Islands'), est reparti bredouille.

Alexander Scheer, malgré une double nomination en tant que meilleur acteur dans un second rôle ('Köln 75' et 'In Liebe, Eure Hilde'), a lui aussi manqué une récompense. C'est Godehard Giese qui a remporté le prix pour 'Sad Jokes'. Liv Lisa Fries a reçu un prix pour le meilleur rôle principal féminin. Elle incarne dans le film 'In Liebe, Eure Hilde' la combattante de la résistance nazie Hilde Coppi (1909-1943).

Le Prix du film allemand est l'une des récompenses les plus importantes de la branche. 1700 invités ont été conviés à la cérémonie au Theater am Potsdamer Platz à Berlin, dont le nouveau ministre d'État à la Culture Wolfram Weimer.

