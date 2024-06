L'actrice Irène Jacob récompensée par le Leopard Club Award

L'actrice franco-suisse Irène Jacob recevra le Leopard Club Award lors de la 77e édition du Festival du film de Locarno. Ce prix honorifique récompense ses performances d'actrice.

Née à Paris, Irène Jacob grandit à Genève avant de débuter au cinéma dans le chef-d'œuvre de Louis Malle 'Au revoir les enfants' (1987), qui remporte le Lion d'Or à la Mostra de Venise, rappelle le festival dans un communiqué publié mardi.

En quelques années, elle atteint la renommée et la reconnaissance internationales en jouant dans deux films majeurs du réalisateur polonais Krzysztof Kieslowski, 'La double vie de Véronique' (1991) et 'Trois couleurs: Rouge' (1994). Deux rôles qui la 'propulsent sous les feux des projecteurs, et elle reçoit alors une multitude de propositions hollywoodiennes, ainsi que des sollicitations pour les meilleurs rôles du cinéma européen', relève le Festival.

Elle collabore alors avec des cinéastes de renom, comme Michelangelo Antonioni, Wim Wenders, Theo Angelopoulos, Agnieszka Holland et Claude Lelouch, 'sans renoncer aux joies et aux divertissements de l'industrie cinématographique'. Elle travaille aussi avec 'des réalisateurs commerciaux de haut calibre', tels que John Badham et Stuart Baird.

Pour le directeur artistique du Festival, Giona A. Nazzaro, cité dans le communiqué, 'Irène Jacob incarne avec élégance et sensibilité le concept même du jeu d'acteur, tout en continuant à évoluer en tant qu'artiste. Irène Jacob est une perle rare du cinéma'.

Le Leopard Club Award porte le nom de l'association officielle de soutien au Festival et sera remis le 9 août sur la Piazza Grande. Il a déjà récompensé Hilary Swank, Meg Ryan, Faye Dunaway, Mia Farrow et Adrien Brody. La 77e édition du festival tessinois a lieu du 7 au 17 août.

