Moins d'argent pour l'intégration

Dans le reste du canton, tous les contrats n’ont pas encore été renouvelés. La directrice de l’antenne Emmental - Mittelland – Haute Argovie, qui gère les dossiers de 173 communes, se montre très critique vis-à-vis de la politique de Pierre Alain Schnegg. Francesca Chuk-wun-yere déclare que le Conseiller d’Etat demande de faire toujours plus avec moins de moyens et qu’il manque de connaissances concernant la réalité du terrain. Elle ajoute que le domaine de l’intégration ne fonctionne pas comme une usine de boutons, et que son service n’entrera pas dans cette logique, quitte à refuser de signer un nouveau contrat de prestation.

En ce qui concerne la région, le contrat pourrait passer en main de Bienne après 2018. La ville est aussi sur les rangs pour remplir cette tâche. Multimondo souhaite qu’un accord soit trouvé pour travailler en bonne intelligence. /ast