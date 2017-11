Une formation de polymécanicien à sept

La filière de formation polymécanicien tient ses promesses. Le réseau composé de sept entreprises de Valbirse et dont le but est de former des apprentis souffle cette année 10 bougies. La grande différence de cette filière par rapport aux autres CFC, est que les apprentis circulent dans chacune des sept entreprises, plutôt que d’effectuer leurs quatre années d’apprentissage au sein de la même société. En parallèle, ils suivent des cours théoriques au CEFF-industrie comme les autres apprentis. Les entreprises partenaires sont Affolter Technologies, Charpié, DC Swiss, Gerber José, MW Programmation, Schaublin Machines et Sylvac.

Pour fêter ce jubilé, une vingtaine d’écoliers de la région ont été invités pour une après-midi découverte aujourd’hui chez Affolter à Malleray. Cet anniversaire est aussi l’occasion de jeter un regard en arrière et de faire un bilan de ces 10 dernières années. Selon Nicolas Curty, responsable de la filière, ce réseau a fait ses preuves et a notamment atteint son objectif de revaloriser les professions techniques, puisque les jeunes à montrer de l’intérêt sont plus nombreux qu’auparavant. /mdu