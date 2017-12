440 pages pour raconter la Transjurane

La Transjurane fait couler de l’encre. Les cantons de Berne et du Jura ont publié conjointement deux livres consacrés à la construction de l’A16. Ils ont été présentés lundi matin à Moutier par le rédacteur responsable Christophe Riat, le chef de la section construction des routes nationales pour la partie bernoise Jean-Pierre Zürcher, et le ministre jurassien de l’Environnement David Eray. Les deux ouvrages ont été rédigés par un comité de rédaction intercantonal, avec l’appui de spécialistes et le soutien de la Confédération. Le volume du Jura bernois sillonne le tracé entre Bienne et la Roche St-Jean, lieu où débute le livre consacré à la partie jurassienne et qui parcourt le tracé jusqu’à Boncourt.

La construction de l'A16 en 800 photos

Les deux volumes de 220 pages chacun sont richement illustrés et détaillent chaque tronçon de part est d’autre de la frontière cantonale. Chaque ouvrage des 85 kilomètres d’autoroute est ainsi minutieusement décrit et presque 800 photos ont été sélectionnées. La parole est donnée aux politiciens, aux ingénieurs et aux bâtisseurs qui ont œuvré pour l’A16, une place est par ailleurs accordée aux personnes qui ont travaillé dans l’ombre pour faire de l’A16 une réalité. Un historique, des événements marquants, des chiffres clés, des données sur l’exploitation, mais aussi sur l’impact sur l’environnement et l’économie figurent dans les livres.

Les deux ouvrages « De Boncourt à la Roche St-Jean » et « De la Roche St-Jean à Bienne » sont disponibles dès mardi dans les librairies de la région au prix de 49 francs le volume ou 94 francs pour les deux. /mdu