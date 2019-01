Maison d’Ici et d’Ailleurs développe trois nouvelles offres

St-Imier compte trois programmes de plus en faveur de l’accueil et de l’intégration des personnes migrantes. L’association Maison d’Ici et d’Ailleurs (MIA) les a présentés mardi matin dans la cité imérienne. Elle étoffe ses prestations avec l’organisation de dîners, de cours de français mère-enfant, ainsi que de cours à la préparation à l’embauche. Une cuisine a également été installée. Ces nouveautés viennent compléter les offres de cours de français, de café-rencontre et d’accueil parent-enfant. Avec ces nouvelles prestations, MIA qui est née en 2016 atteint gentiment son rythme de croisière. Son développement est intimement lié à celui des subventions qu’elle reçoit de la part du canton. C’est ce qu’explique Aurélie Juillerat, la directrice de l’association :