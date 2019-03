Nouveau projet d’intégration pour Multimondo

Un nouveau projet pour Multimondo. Le centre de compétence pour l’intégration des migrants dans la région Jura bernois – Bienne – Seeland lancera « En suisse » dès le mois d’août. Ce programme en trois modules vise à accompagner les participants sur la voie de l’indépendance économique. Il a été annoncé ce matin et se destine principalement à un public francophone.



« En suisse » comble une lacune dans les offres d’insertion professionnelle, selon Multimondo. Le projet constitue aussi une contribution sociale importante à l’intégration des personnes socialement défavorisées. Dans les faits, ce programme sera organisé de la manière suivante : avant d’attribuer un module aux participants, leur niveau de langue sera évalué par un spécialiste. Trois voies s’ouvriront ensuite.

La première, intitulée « vie en Suisse » vise l’acquisition des connaissances de base sur la vie dans notre pays, mais aussi en mathématiques et en informatique. Des informations seront aussi données concernant les possibilités de formation et de carrière, et des stages seront proposés. La deuxième, « Travail en Suisse » a pour but d’intégrer les participants sur le marché du travail, en les aidant par exemple à faire des postulations ciblées. Il s’agit en fait de l’actuel « Job coaching » proposé par Multimondo. Enfin, la troisième, « Carrière en Suisse », cible aussi bien les participants que les employeurs. Le but est de créer du lien par des mesures d’accompagnement afin que l’intégration sur le marché du travail se passe au mieux.

Les modules peuvent être suivis séparément. Chaque participant sera suivi pour une durée maximale d’un an et demi. /comm-ast