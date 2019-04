Un nouveau lieu pour mettre le fromage à l'honneur

La Fromagerie des Franches-Montagnes ouvre ses portes. Après trois ans de travaux, la fabrique rachetée par la coopérative MIBA a été inaugurée en grande pompe vendredi matin au Noirmont. S’en suivra un premier week-end d’ouverture et de festivités pour le public.





Fromagerie agrandie et éco-responsable

Une installation plus grande et plus moderne remplace désormais l’ancienne fromagerie Christian Kälin SA au Noirmont. Sur ses 1'270 mètres carrés, elle abrite une galerie pour les visiteurs et un magasin, selon un concept nouveau dans la région. Mais le site permet surtout d’augmenter la production fromagère, puisque 11'000 litres de lait, dont 4'000 venus des producteurs régionaux, sont transformés chaque jour. Les responsables de la fromagerie ont également choisi de privilégier les énergies vertes : comme l’explique le président du Conseil d’administration Christophe Eggenschwiler, le chauffage nécessaire à la fabrication du fromage se fera au bois. Des panneaux solaires ont également été installés sur le toit du bâtiment.





Spécialités à faire découvrir



Ce qui n’a pas changé en revanche, ce sont les spécialités de fromage : la fameuse tête de moine et le gruyère y sont toujours fabriqués, parmi d’autres spécialités régionales à faire connaître au public. Des produits que les officiels ont pu déguster ce matin. Et parmi eux, le ministre jurassien de l’Économie et de la Santé, Jacques Gerber, s’est réjoui des perspectives économiques qu’offre la fromagerie. Quant au directeur de Jura Tourisme, Guillaume Lachat, il a évoqué l’attrait que représente un tel lieu de visite pour la région.

Le public aura l’occasion de visiter le lieu et de goûter ses spécialités dès samedi, puisque des visites guidées et animations sont au programme tout le week-end. /nbe





L'inauguration en photos.