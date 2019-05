Francis Erard n’est plus

Francis Erard est décédé samedi, selon le Quotidien jurassien de ce lundi. Il avait 84 ans. Cet homme d’origine jurassienne a été une figure marquante du tourisme régional. Il a notamment été le directeur de l’Office jurassien du tourisme et de Pro Jura. Francis Erard a publié plusieurs ouvrages, notamment sur les trésors cachés du pays jurassien et sur la saboterie de Cornol. Francis Erard a également été enseignant et eu une carrière politique dans le canton de Berne. Lorsqu’il était citoyen de Nods, il a été élu au Grand Conseil bernois en 1970, sous la bannière radicale. /mle + ami