Les sens s’éveillent à Villeret

Avant sa mue, l’école de Villeret accueille une exposition. Le collège a été entièrement vidé en vue des importants travaux qui débuteront cet été. Elèves et enseignants ont donc profité de ces locaux vides pour mettre sur pied des projets et des animations pour la semaine hors-cadre. Depuis lundi, les enfants laissent parler leur potentiel créatif. Les classes enfantines et primaires sont réparties en petits groupes pour réaliser des projets artistiques, avec l’appui d’élèves de secondaire. Ils présenteront le fruit de leur travail jeudi dans une exposition intitulée « Dans tous les sens ! ».

Les ateliers sont menés en coordination avec l’agente culturelle Selin Bourquin, qui chapeaute le projet et qui nous fait découvrir l’exposition :