« Un brin d’causette… avec Mathieu Chaignat »

L’actualité de l’association

La SPSJ a été fondée en 1954 par un groupe de peintres, sculpteurs et écrivains de Tramelan. Elle regroupe depuis des artistes des 3 anciens districts du Jura bernois et des 3 districts jurassiens. Parmi les objectifs : l'encouragement et le développement des arts. Tous les deux ans, la société propose à ses membres d’exposer leur travail lors de l’exposition biennale. La prochaine a lieu tout bientôt.