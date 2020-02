L’A16 continue son lifting

Après la montée, place à la descente. Les travaux d'assainissement du tronçon de l’autoroute A16 entre Tavannes et les Champs de Boujean reprennent lundi prochain. Après la voie montante, c’est la voie descendante qui est cette fois concernée. Les bordures, l’enrobé et le tunnel entre Frinvilier et Bienne seront notamment remis à neuf. Des travaux qui débuteront de manière quelque peu anticipée, comme l’explique Olivier Floc’hic, responsable communication de l’Office fédéral des routes.