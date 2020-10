On patinera sur l'Esplanade de Bienne

Paradice fait son retour sur l’Esplanade de Bienne. La grande patinoire à ciel ouvert ouvrira le 20 novembre et jusqu’au 31 janvier. Paradice, c’est plus de 1'600 mètres carrés de glace, un chalet et une ambiance conviviale. La nouvelle formule a fait ses preuves l’hiver dernier, en remplacement de l’événement Eisplanade. Mais pas facile de relancer la machine en pleine crise sanitaire selon l’un des responsables, Sascha D’Antonio :