Bienne : c’est désormais Paradice devant le Palais des Congrès

Ce n’est plus Eisplanade, mais Paradice. Le nom change mais le concept reste le même. On peut patiner à ciel ouvert devant le Palais des Congrès à Bienne depuis vendredi soir et la cérémonie d’ouverture officielle. Samedi matin, le plan de glace a ouvert ses portes au public à 10h. Nous avons rencontré sur place le gérant de Paradice Sasha D’Antonio qui indique que tout est prêt, même si des ajustements sont encore en cours :