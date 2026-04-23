En Boîte : Allemand Frères

L'entreprise biennoise Allemand Frères est spécialisée dans les postes de travail dédiés à ...
En Boîte : Allemand Frères

L'entreprise biennoise Allemand Frères est spécialisée dans les postes de travail dédiés à l'horlogerie et la bijouterie. Elle a dévoilé au SIAMS de Moutier un nouvel établi high-tech. 

Sébastien Allemand, CEO, à gauche, et Yoan Mérillat, chef de projet, ont présenté le Swiss Bench à l'occasion du SIAMS à Moutier. Sébastien Allemand, CEO, à gauche, et Yoan Mérillat, chef de projet, ont présenté le Swiss Bench à l'occasion du SIAMS à Moutier.

Le SIAMS est souvent l’occasion pour les industriels de présenter des nouveautés. Nouvelles machines, nouveaux outils notamment. Et on revient parfois aux bases : un établi sur lequel on va travailler. L’entreprise Allemand Frères, à Bienne, s’est spécialisée dans les postes de travail dédiés à la bijouterie et l’horlogerie. Elle a dévoilé mercredi au SIAMS en exclusivité un nouvel établi High-Tech, le Swiss Bench. Dans le cadre de notre chronique économique En Boîte, Yoan Mérillat, chef de projet chez Allemand Frères, rappelle qu’un établi n’est pas seulement composé d'un plateau de tiroirs. L'outil de travail doit être modulable en fonction des tâches parfois très spécifiques qui y seront effectuées. /oza

Un établi high-tech fabriqué à Bienne. 

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