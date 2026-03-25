Quel sera le taux de participation aux élections cantonales bernoises de 2026 ? Comme en 2022, l'association Jura bernois.Bienne, en collaboration avec RJB, propose un suivi de la participation en temps réel. Découvrez pour chaque commune le taux de participation actuel ainsi que l'objectif fixé. /oza
La participation aux élections cantonales en direct
Comme en 2022, Jura bernois.Bienne propose un baromètre électoral dans le Jura bernois. Découvrez ...
RJB
Actualités suivantes
Les agents d’exploitation se défient au Salon de la formation
Région • Actualisé le 06.03.2026 - 18:33