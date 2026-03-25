La participation aux élections cantonales en direct

Comme en 2022, Jura bernois.Bienne propose un baromètre électoral dans le Jura bernois. Découvrez ...
La participation aux élections cantonales en direct

Comme en 2022, Jura bernois.Bienne propose un baromètre électoral dans le Jura bernois. Découvrez sur notre carte le taux de participation en direct par communes. 

La carte dévoile l'évolution de la participation en temps réel. (Source : Datawrapper) La carte dévoile l'évolution de la participation en temps réel. (Source : Datawrapper)

Quel sera le taux de participation aux élections cantonales bernoises de 2026 ? Comme en 2022, l'association Jura bernois.Bienne, en collaboration avec RJB, propose un suivi de la participation en temps réel. Découvrez pour chaque commune le taux de participation actuel ainsi que l'objectif fixé. /oza


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