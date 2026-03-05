Quand le cheval révèle toute une filière de métiers

Au Forum de l’Arc à Moutier, le cheval occupe une place centrale à l’occasion de la 13e édition du Salon interjurassien de la formation. Grace à ce coup de projecteur, c’est tout un univers professionnel qui se dévoile, bien au-delà de la simple image du cavalier. À l’instar de Fanny, 18 ans. La jeune femme est en troisième année d’apprentissage comme artisane du cuir et du textile et confectionne notamment des pièces d’équipement équestre. Un choix guidé avant tout par l’envie de travailler de ses mains, plus que par amour pour les chevaux. « On ne fait pas seulement des choses pour le cheval, c’est un métier très varié », explique-t-elle.

À ses côtés, sur le stand des métiers liés à la pratique des sports équestres, Michel Meister, maréchal-ferrant et membre de Farriertec Suisse, une association d’experts spécialisés dans le domaine de la maréchalerie. Le spécialiste accueille cette mise en lumière de son métier avec beaucoup d’enthousiasme, rappelant que la profession, très exigeante physiquement, souffre actuellement d’un manque de relève, malgré son rôle essentiel pour la santé et la mobilité des chevaux.

Enfin, du côté des organisateurs de la manifestation, cette mise en valeur des métiers équestres répond avant tout à une réalité régionale : le cheval est un emblème du Jura et du Jura bernois, mais les activités professionnelles qui gravitent autour restent, elles, bien souvent méconnues. Le Salon interjurassien de la formation entend donc ainsi susciter de nouvelles vocations en montrant que, derrière un hobby ou une tradition, il existe bel et bien de véritables perspectives professionnelles. Comme le souligne la secrétaire générale du Salon interjurassien de la formation Marlyse Fuhrer : « Ce sont des métiers exigeants, qui demandent un réel engagement. » /rme

