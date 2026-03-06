Les agents d’exploitation se défient au Salon de la formation

À l’occasion de la 13e édition de la manifestation interjurassienne, ce métier méconnu est ...
Les agents d’exploitation se défient au Salon de la formation

À l’occasion de la 13e édition de la manifestation interjurassienne, ce métier méconnu est mis en lumière à travers une compétition entre professionnels.

Au total 17 candidats se sont affrontés au Salon interjurassien de la formation jeudi et vendredi. Au total 17 candidats se sont affrontés au Salon interjurassien de la formation jeudi et vendredi.

C’est un métier encore peu connu qui s’expose jusqu’à dimanche au 13e Salon interjurassien de la formation. Sur leur stand, les agents d’exploitation ont présenté leur quotidien à travers des challenges pratiques en cette fin de semaine. Au total, 17 candidats s’affrontent dans deux des spécialisations de la profession : la voirie et la conciergerie. Une troisième orientation « installation sportive » est proposée aux apprentis CFC. Ils sont environ 700 à réaliser la formation qui se déroule sur trois ans. À l’heure actuelle, les femmes sont encore largement sous-représentées dans la profession qui n’en compte que 10%. « C’est pourtant très accessible, aux hommes comme aux femmes » souligne le responsable du stand et des cours interentreprises d’agent d’exploitation.

Pour Thomas Baudat, ce métier souvent dénigré est pourtant indispensable aujourd’hui, tant pour les communes que pour les industries.

Thomas Baudat : « C’est un métier qui a été très souvent dénigré, mais aujourd’hui c’est un métier-passion donc je ne pourrais que le recommander à quiconque veut se lancer. »

Ecouter le son

Le stand des agents d’exploitation est à découvrir au Forum de l’Arc à Moutier jusqu’à dimanche. Des apprentis et professionnels se tiennent à disposition pour des échanges et des démonstrations. La remise des prix de la compétition aura lieu samedi. /mlm


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Quand le cheval révèle toute une filière de métiers

Quand le cheval révèle toute une filière de métiers

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 18:19

Table ronde : la place de l’IA dans la formation

Table ronde : la place de l’IA dans la formation

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 09:37

« Cœur de métiers » : Damien Rais

« Cœur de métiers » : Damien Rais

Région    Actualisé le 26.06.2025 - 08:00

Cœurs de métier : Yann Burkhalter, constructeur nautique

Cœurs de métier : Yann Burkhalter, constructeur nautique

Région    Actualisé le 17.06.2025 - 10:07

Articles les plus lus

Cœurs de métier : Michel Grosjean

Cœurs de métier : Michel Grosjean

Région    Actualisé le 12.06.2025 - 09:30

Cœurs de métier : Yann Burkhalter, constructeur nautique

Cœurs de métier : Yann Burkhalter, constructeur nautique

Région    Actualisé le 17.06.2025 - 10:07

« Cœur de métiers » : Damien Rais

« Cœur de métiers » : Damien Rais

Région    Actualisé le 26.06.2025 - 08:00

Table ronde : la place de l’IA dans la formation

Table ronde : la place de l’IA dans la formation

Région    Actualisé le 06.03.2026 - 09:37

Cœurs de métier : Maxime Reynaud, bottier orthopédiste

Cœurs de métier : Maxime Reynaud, bottier orthopédiste

Région    Actualisé le 22.05.2025 - 09:00

Cœurs de métier : Michel Grosjean

Cœurs de métier : Michel Grosjean

Région    Actualisé le 12.06.2025 - 09:30

Cœurs de métier : Yann Burkhalter, constructeur nautique

Cœurs de métier : Yann Burkhalter, constructeur nautique

Région    Actualisé le 17.06.2025 - 10:07

« Cœur de métiers » : Damien Rais

« Cœur de métiers » : Damien Rais

Région    Actualisé le 26.06.2025 - 08:00

« Cœurs de métier » : Antoine Choffat

« Cœurs de métier » : Antoine Choffat

Région    Actualisé le 07.05.2025 - 20:32

« Cœurs de métier » : Aurélien Amstutz

« Cœurs de métier » : Aurélien Amstutz

Région    Actualisé le 16.05.2025 - 10:02

Cœurs de métier : Maxime Reynaud, bottier orthopédiste

Cœurs de métier : Maxime Reynaud, bottier orthopédiste

Région    Actualisé le 22.05.2025 - 09:00

Cœurs de métier : Michel Grosjean

Cœurs de métier : Michel Grosjean

Région    Actualisé le 12.06.2025 - 09:30