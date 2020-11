Duel pour la mairie de Corgémont

Ils sont deux à lorgner sur le fauteuil du maire de Corgémont : l’UDC Michel Tschan et Denis Bessire, du parti local Alliance Salariés / Indépendants (ALL) se présentent aux élections du 29 novembre, et espèrent tous deux prendre la place du maire actuel sortant, Etienne Klopfenstein (UDC). Les listes ont été déposées officiellement lundi à midi, et communiquées lundi dans la soirée.







Douze pour six sièges

Dès 2021, le Conseil municipal passera de neuf à sept membres, maire compris. Et ils sont douze à se présenter pour les 6 autres postes à l'exécutif, sur un total de trois listes.



Pour ALL:

Le sortant Denis Bessire, et les nouveaux Yves Desarzens et Xantia Zürcher.



Pour l'UDC:

Les sortants Michel Tschan, Martin Tschan et Bernard Tschanz, ainsi que les nouveaux Géraldine Berçot et Pierre Gilgen.

Pour le PLR:

Le sortant Erwin Dornbierer et les nouvelles Valérie Bovy, Lucie Dehaene et Astrid Von Wyl Gerber.





Elections tacites

Ont été élus tacitement Jean-Claude Liechti (PLR) comme président des assemblées, Jean-Pierre Kocher (UDC) vice-président des assemblées, et Ariane Kämpf (UDC) et Olivier Nägeli (PLR) en tant que vérificateurs des comptes. /comm-cbe