La qualité plutôt que la quantité

La production 2020 de raisin est la deuxième la plus faible de cette décennie dans le canton de Berne. Un total de 1340 tonnes (dont 1200 pour la région du lac de Bienne) ont été récoltées lors des vendanges sur une surface de 251 hectares, selon des chiffres communiqués vendredi par la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement. Les conditions météorologiques ont pesé sur le résultat, avec une baisse des températures en juin et de fortes précipitations, puis un long épisode de sécheresse qui s'est prolongé jusqu'à l'automne. Et pour enfoncer le clou, les guêpes ont infesté les vignobles juste avant les vendanges.







Millésime prometteur



La bonne nouvelle, c'est que la qualité du raisin est au rendez-vous. Elle était même parfaite au moment de la récolte, selon le communiqué qui fait état de fruits sains, avec une forte teneur en sucre et des arômes très intéressants. Le millésime 2020 s'annonce ainsi prometteur. /comm-oza