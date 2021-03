L'École d'Arts Visuels de Bienne reçoit le Label du bilinguisme

L'École d'Arts Visuels de Bienne rejoint la liste des institutions possédant le Label du bilinguisme. La certification a été remise mardi après-midi par le Forum du bilinguisme. Celui-ci s'est penché sur trois aspects : services et communication externe, composition et compétences linguistiques du personnel, communication interne et culture linguistique de l’école. L'établissement a été salué pour sa qualité d'accueil, ainsi qu'un bilinguisme « fonctionnel » et « garanti à 100% » au niveau du personnel. « Il s’agit désormais de faire reconnaître à l’externe un bilinguisme vécu quotidiennement à l’interne, avec les étudiants et au sein du corps enseignant », a encore précisé le communiqué. /comm-cbe