La troisième tranche d’impôt 2021 est en route

La troisième tranche d’impôt 2021 va bientôt arriver dans les boîtes aux lettres des contribuables bernois. L’Intendance des impôts envoie ces jours-ci plus de 590’000 bordereaux d’imposition pour la troisième tranche 2021 des impôts cantonaux et communaux sur le revenu et la fortune. Ils portent sur un montant total de plus de deux milliards de francs indique la Direction des finances dans un communiqué lundi matin. Les paiements anticipés ainsi que les montants payés au titre des deux premières tranches reçus jusqu’au 22 octobre sont déjà prises en compte dans le montant facturé. Cette troisième tranche est à régler d’ici le 20 décembre. /comm-sbo