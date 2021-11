Gare aux fraudes à l’investissement

« L’argent facile et sans risque n’existe pas ». C’est avec ce constat que les différents corps de police, dont la Police neuchâteloise, et la Prévention suisse de la criminalité essaient de mettre en garde la population. Dans le cadre d’une campagne de prévention contre les cyberescroqueries intitulées Et vous ? Vous auriez dit oui ?, les forces de l’ordre mettent l’accent sur les fraudes à l’investissement.

Certains escrocs arrivent à extorquer de l’argent à des citoyens qui croient investir en ligne dans de véritables produits financiers. La force des crypto-monnaies est particulièrement propice à ce genre d’arnaques, selon Georges-André Lozouet, porte-parole de la Police neuchâteloise.

Les escrocs savent s’attirer la confiance de leur victime, parfois poussée à investir de nouvelles sommes quand elle cherche à récupérer l’argent déjà misé. Ils travaillent aussi leur crédibilité. Georges-André Lozouet :