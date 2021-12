Cinq femmes pionnières du Jura bernois exposées

Cinq femmes du Jura bernois exposées à St-Imier. Le réseau égalité Berne francophone en collaboration avec la Fondation Mémoires d’ici présentent quelques-unes des pionnières de la région dans le cadre de l’exposition ExceptionnELLES et à l’occasion des 50 ans du suffrage féminin. Un projet qui s’articule autour de statues, tout comme cela avait été le cas à Bienne cet été. Fort de cette expérience biennoise, l’idée est venue de faire la même chose dans le Jura bernois, qui a aussi quelques personnalités féminines exceptionnelles et qui méritent d’être mises en valeur. Le premier travail a été d’identifier des femmes pionnières de la région puis de construire les statues, un travail fait par Helena von Beust. Ensuite le Centre de recherche et de documentation du Jura bernois Mémoires d’Ici a fait un travail d’historien pour pouvoir raconter le parcours de ces cinq femmes. L’exposition sera présentée en premier à St-Imier dès le 20 décembre. Ensuite dans un second temps, les statues retrouveront leur commune d’origine ou du moins où ces femmes ont vécu, à savoir Sauge pour Elise Benoit Huguelet, Tavannes pour Lydie Amie Farron, Tramelan pour Marguerite Gobat, Villeret pour Betty Fiechter et la représentation de Clarisse Francillon restera à St-Imier. L’objectif à un peu plus long terme est de créer un parcours didactique reliant les cinq communes, comme l’explique le co-organisateur Michel Walthert :