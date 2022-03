Objectif Rathaus : l’UDF et le PVL

Ils sont absents du Grand Conseil mais entendent bien glaner au moins un siège lors des prochaines élections le 27 mars. Depuis un peu plus d'une semaine, RJB donne la parole aux partis de la région en lice pour le législatif bernois. Mercredi et jeudi, place aux formations qui ne sont pas représentées au sein de la députation francophone du Grand Conseil. Parmi elles : le parti des Verts’libéraux (PVL) et l’Union démocratique fédérale (UDF). Leurs listes respectives sont apparentées en vue de ces élections cantonales.

Le PVL présente six candidats. Selon sa jeune tête de liste Selena Metthez, le parti peut trouver un écho dans la région.