Sorti(e) de boîte : Watch4green

C’est une société horlogère qui se veut pionnière en matière d’écologie et de développement durable : l’entreprise Watch4green est née il y a quelques mois dans les Franches-Montagnes, à St-Brais plus précisément. À sa tête, Amit Arora qui est arrivé en Suisse depuis l’Inde il y a une vingtaine d’années et qui a également fondé les sociétés Precicomp et CadraTec, elles aussi basées dans le village taignon. Watch4green produit des composants horlogers, tels que des cadrans ou des bracelets, à partir de déchets. Amit Arora explique comment la société a vu le jour :