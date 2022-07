Un label pour des repas sains à Bienne

Une carotte au grand sourire. C’est le dessin du label « alimentation saine », créé par la ville de Bienne. Le projet du même nom prend forme: les cuisines seront construites dans l’EMS Redern et fourniront dès janvier 2023 jusqu’à 270'000 repas aux résidents du home, mais également aux jeunes des écoles à journées continues et des crèches municipales. Ce projet veut mettre en avant des repas sains, mais aussi locaux, économiques, durables et produisant moins de déchets. Il a donc été décidé de tout regrouper sous un même label. La directrice de la formation, de la culture et du sport de la ville de Bienne, Glenda Gonzalez-Bassi, nous explique que la carotte, symbole du label, permet de faire comprendre aux enfants ce que signifie une alimentation saine.