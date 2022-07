A St-Imier, écrire rime avec crime

Des étudiants deviennent des experts en crimes. Deux classes de maturité professionnelle du Ceff santé sociale ont publié il y a quelques semaines un livre, sous la houlette de leur professeur David Burkhard et de ses collègues Joël Berthold et Ruth Lehmann. L’ouvrage a pour titre « Décalogue du crime » et propose dix regards différents sur la délicate thématique. Le texte est divisé en dix chapitres distincts et illustrés dans un recueil de quelque 200 pages.

Le projet interdisciplinaire a été mis sur pied il y a une année par le trio d’enseignants du Ceff. David Burkhard explique qu’il a notamment fait intervenir l’historien et conteur Karim Boukhris dans les classes afin de lancer les étudiants dans l’écriture de ce livre sur les crimes. Les affaires criminelles réelles ont aussi inspiré les jeunes écrivains.