Fêter les derniers jours de l’été à Reconvilier

Un nouveau festival se met en place à Reconvilier. Appelé « Jardin d’été », il se déroulera les jeudis en fin de journée et les samedis matin du 18 août au 19 septembre. Animations, concerts, restauration, découvertes : la paroisse réformée de Haute-Birse et les Agendettes ont préparé un programme très varié pour animer le jardin de la Cure de Bel-Air.

Les jeudis seront des moments conviviaux et familiaux avec des concerts, des animations, des dégustations et de la restauration. Par contre les samedis seront consacrés à des moments d’intériorité, entre yoga, méditation, relaxation et des petits-déjeuners découverte avec des intervenants externes.

Une idée qui est venue de la première expérience de 2019. La paroisse réformée de Haute-Birse avait déjà organisé un concept de co-working, d’after-work et de petits-déjeuners découverte. Mis à part la partie co-working, tout avait plu et bien fonctionné. Et avec ces deux ans de pandémie, la population a d’autant plus besoin de se retrouver et de casser la solitude du quotidien selon Reto Gmünder, pasteur de la paroisse réformée de Haute-Birse et membre de l’organisation de « Jardin d’été ».