Moutier fête à nouveau sa vieille ville

L'heure est à nouveau aux festivités dans les rues de Moutier. La 8e et dernière édition de la fête de la vielle ville date déjà de 2018, avant les fermetures liées aux restrictions sanitaires. Cette année, l’événement a lieu les vendredi et samedi 2 et 3 septembre. Une dizaine de restaurants sont mobilisés durant ces deux jours. Dans la rue Centrale et la rue de l’Hôtel-de-Ville notamment, un concours de soupe organisé par les Loitche-Potches dans le cadre de la « Semaine du goût » et des jeux pour enfants avec les scouts animeront cette fête. Côté concerts, le responsable de la programmation musicale, Liam Mc Gillivray explique que la manifestation a pour particularité d’accueillir uniquement des musiciens locaux, de tous les styles. Vendredi, le groupe de rock L-Wings est en tête d'affiche. Du rap est proposé samedi avec Goodfellas. L’Ecole Jurassienne et Conservatoire de Musique (EJCM) ainsi que l’Ecole de Musique du Jura Bernois sont également invitées.