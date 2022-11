L’UDC veut rendre à Tramelan son attractivité

« Les personnalités de l’UDC sont avec la population et écoutent la population ». Beat Scheidegger, le co-président de la section tramelote du parti agrarien, mise sur la proximité pour les élections du 27 novembre. Pour ce scrutin, la formation présente dix candidats au Conseil général et deux au Conseil municipal. Des listes plus jeunes qu’en 2018 mais aussi plus féminines : « Contrairement aux dernières élections, des femmes se présentent sous l’étiquette UDC », explique Beat Scheidegger. Pour le parti, l’objectif de ce scrutin sera au moins de conserver les acquis, à savoir de décrocher six sièges au législatif et un à l’exécutif.





Energie et dynamisme

L’UDC entend faire de l’énergie un vrai thème de campagne pour ces élections. « Il faut prendre les devants dans le plan d’investissement de la commune », explique Beat Scheidegger. Car pour lui, si tous les citoyens sont tenus de réaliser des économies, il faut aussi que la commune mette en place les infrastructures adaptées pour permettre une transition vers les énergies renouvelables. L’électricité n’est toutefois pas le seul domaine dans lequel il serait important d’investir selon lui. L’eau, également, doit occuper les autorités du village. « Il faudrait un fond alimenté continuellement pour permettre la rénovation des canalisations qui sont parfois en mauvais état », estime-t-il.

Autre thème qui préoccupe l’UDC tramelote : l’attractivité du village. De nombreux commerces et événements ont disparus, et il faut que Tramelan travaille à améliorer son offre, affirme Beat Scheidegger. Proposer des activités touristiques supplémentaires et offrir suffisamment de places dans les structures d’accueil pour les enfants sont aussi des points d’amélioration que relève le co-président de la section.

Pour la mairie enfin, l'UDC appelle à voter en faveur du libéral-radical sortant, Philippe Augsburger. /amo