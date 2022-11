Corgémont dit « oui » à l’agrandissement de l’ESBV

L’agrandissement de l’école secondaire du Bas-Vallon passe la rampe à Corgémont. Les citoyens de la commune ont accepté dimanche un crédit additionnel 128'000 francs par 298 « oui » contre 115 « non », soit par plus de 71% des voix.

Le financement du projet, plus cher que prévu en raison de la qualité des sols et de l’augmentation du prix des matériaux, est partagé entre les quatre communes concernées qui doivent allonger 410'000 francs au total. Les assemblées municipales de Sonceboz-Sombeval et de Cortébert voteront sur cette rallonge respectivement le 5 et le 12 décembre. Les habitants de Péry-La Heutte se prononceront eux en votation populaire le 18 décembre. /gtr