Saintimania en standby

La troupe de Saintimania ne jette pas l'éponge. Elle n’a pas succombé au Covid et existe toujours bel et bien. En revanche, elle est en veilleuse selon un communiqué du comité des manif’s du FC Erguël diffusé mardi. Le temps pour elle de reprendre son souffle et de peut-être rebondir sous une autre forme. Aucune date butoir n’a toutefois encore été fixée.





Thomas Wiesel pour le petit Nouvel-An du FC Erguël

En lieu et place de Saintimania, le FC Erguël mise sur Thomas Wiesel pour animer son petit Nouvel-An. L’humoriste romand sera présent à St-Imier les 21, 27 et 28 janvier. Comme le veut la tradition, les trois spectacles seront précédés d’un repas. Les réservations seront possibles dès le 12 décembre. /comm-ami