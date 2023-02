Fusion des groupes BNJ et Gassmann : réactions contrastées

Unir ses énergies, pour être plus fort. Dans un communiqué paru mercredi 8 février, on apprend que les groupes Gassmann et BNJ, marcheront désormais main dans la main. Motivé par la réattribution des concessions prévue par l’Office fédéral de la communication, pour 2025, les radios RJB et Canal3 fusionneront et seront rejointes par le Journal du Jura dans une nouvelle société holding : JBBS SA.

Si cette union est soutenue par la plupart des acteurs institutionnels de la région qui comprennent les impératifs économiques qui la sous-tendent, elle soulève parfois des réserves, notamment concernant la représentativité des Biennois francophones. La directrice du Forum du bilinguisme, Virginie Borel, espère que ce nouveau média prendra en compte cette population au statut particulier :