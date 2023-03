Surveiller le pollen en temps réel

Une petite révolution dans la mesure du pollen. Alors que les températures printanières font exploser le taux de présence dans l’air, Météosuisse permet désormais de savoir quel type et quelles quantités d’allergènes sont concernés, et ce en temps réel. Depuis le 1er janvier, des stations de mesures dernière génération sont opérationnelles partout en Suisse. Il en existe deux dans la région, à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel.

Ces machines permettent la prise d’images de particules microscopiques présentes dans l’air. Une avancée majeure dans le domaine. Les explications de Bernard Clot, Chef biométéorologue à Météosuisse :