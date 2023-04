Page de vie : Antonio Garcia

Antonio Garcia partage quelques bribes de son parcours de musicien ce lundi dans notre chronique portait. Durant son enfance à Tavannes, il se lance dès 7 ans dans l’apprentissage de l’accordéon, puis de l’orgue dès 15 ans. Aujourd’hui et depuis dix ans déjà, ce père de famille de 38 ans officie comme organiste titulaire à l’Eglise française de Berne. Il enseigne également à la Haute école de musique de Berne et y coordonne en tant que Doyen, la section « Musique d’église ». Nous le retrouvons au cœur de l’Abbatiale, à Bellelay. Un lieu symbolique pour lui et sa famille, puisque son papa travaillait à la clinique psychiatrique, au sein même de l'Abbaye.