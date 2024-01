Rihards Bukarts quitte le HC Bienne

Rihards Bukarts et le HC Bienne, c’est fini. L'attaquant letton de 28 ans rejoint Vitkovice dans le championnat tchèque. Arrivé en octobre dans le Seeland pour pallier les blessures de nombreux joueurs, il avait signé un contrat jusqu'à fin janvier. Très bon l'an dernier au Championnat du monde avec une surprenante médaille de bronze lettone, Rihards Bukarts aura disputé 11 matches avec les Seelandais en National League de hockey sur glace pour un total de deux points (un but et un assist).

Vitkovice a annoncé son arrivée en précisant qu'il retrouvait à Ostrava son frère aîné Roberts et qu'il pourrait normalement déjà être aligné vendredi en championnat. /ATS-lge