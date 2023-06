Conforama assure ne pas avoir trompé les consommateurs

Accusé d'avoir pratiqué de faux rabais, Conforama Suisse se défend de toute tromperie. La chaîne de magasins, qui comparaît lundi devant le Tribunal correctionnel de Lausanne, justifie essentiellement ses erreurs par des 'bugs informatiques'.

Il est reproché à la société basée à Ecublens (VD) d'avoir utilisé de faux 'prix barrés' lors de ses promotions. Des prix censés montrer le tarif d'un article avant le rabais mais qui, en réalité, n'auraient jamais été pratiqués. Le groupe aurait aussi parfois indiqué des comparaisons de prix avec la concurrence qui, elles aussi, ne correspondaient pas à la réalité.

C'est la Fédération romande des consommateurs (FRC) qui, à l'issue d'une vaste enquête, a dénoncé cette pratique et porté plainte en avril 2019. Pour le Ministère public vaudois, cette politique d'affichage 'volontairement trompeuse' est susceptible d'infraction à la loi fédérale sur la concurrence déloyale.

'Arretez de louvoyer !'

Lundi matin devant la Cour, le représentant de Conforama Suisse, l'un des membres de sa direction, a contesté les faits, du moins 'son interprétation par le Ministère public'. Le responsable a certes reconnu 'des erreurs humaines', mais elles seraient dues à des 'bugs' et 'un système informatique vieillot'. Un nouveau système a été implémenté depuis, ne permettant plus 'les ressaisies manuelles' qui auraient occasionné ces rabais, a-t-il ajouté.

Pour le dirigeant, il n'y a 'jamais eu de tricherie ou de tromperie' de la part des acheteurs de Conforama qui ont organisé ces promotions. Selon lui, les normes relatives à l'Ordonnance sur l'indication des prix (OIP) ont 'toujours été respectées'.

Les réponses du directeur ont souvent suscité 'l'incompréhension' de la part de la présidente du Tribunal qui, à plusieurs reprises, l'a prié de s'expliquer plus 'clairement' sur les faits reprochés.

'Arrêtez de louvoyer !', a lancé le procureur Stephan Johner, qui a aussi dû répéter plusieurs fois ses questions. Et notamment lorsqu'il a demandé au dirigeant si les promotions de Conforama visaient à augmenter les ventes. 'Je ne sais pas, ce n'est pas mesurable', a répondu le cadre.

Le procès se poursuit lundi après-midi avec les plaidoiries des avocats de Conforama, de la FRC et du Ministère public.

Toutes les actions

Dans l'acte d'accusation, près de cent cas sont énumérés pour tous types d'articles. Le premier de la liste est un frigo dont le prix a oscillé entre 699 et 799 francs entre juillet 2018 et avril 2019. L'action, ou fausse action selon la FRC et le Ministère public, était à chaque fois accompagnée d'un prix barré de 1099 francs.

La pratique incriminée remonterait en tout cas à juin 2018. Elle aurait été appliquée dans tout le pays, la chaîne d'origine française comptant une quinzaine de filiales en Suisse. 'La totalité ou la quasi-totalité' des actions seraient concernées, tant dans les magasins, sur internet ou dans les catalogues.

/ATS