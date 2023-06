Plus d'un demi-million de mégots ramassés en Suisse en 15 jours

La deuxième action nationale de ramassage de mégots de cigarettes organisée par l'ONG stop2drop a permis de récolter 539'331 mégots, soit une 'montagne de déchets toxiques'. Quelque 2800 élèves, ainsi que des adultes, ont participé à l'opération pendant 15 jours

Ce demi-million de bouts de cigarettes ramassés est nettement inférieur aux 958'181 mégots recueillis lors de la première campagne en 2021. Même si l’objectif d’un million de mégots n’a pas été atteint, les organisateurs se disent mardi 'impressionnés par les résultats et la participation' à l'opération. Des élèves de 21 cantons s'y sont associés.

Selon l’OMS, 75% des mégots de cigarettes dans le monde sont aujourd’hui jetés négligemment dans la nature. Or, un seul mégot contient quelque 7000 substances chimiques, comme des microplastiques, qui représentent un danger pour la faune, la flore et l’être humain et polluent océans et cours d'eau, indique stop2drop dans un communiqué.

En Suisse, les communes dépensent 52 millions de francs par année pour l’élimination des mégots de cigarettes.

/ATS