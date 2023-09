Le Trophée jurassien pour Michaël Morand

A peine 3 degrés à l’aube du côté de Malleray ce dimanche matin pour le Trophée de la Tour de Moron, l’avant-dernière étape du Trophée jurassien de course à pied. Mais cette température frisquette n’a pas découragé les coureurs. Déjà vainqueur des deux épreuves précédentes aux Tchérattes et au col de Montvoie, Michaël Morand s’est à nouveau imposé et à même fait coup double. Le sportif de Court a accompli le tracé d’un peu moins de 12 kilomètres en 55’11’’. Il a devancé de 2’38’’ le Bernois Dario Budmiger et de 2’39’’ le Courtisan Tobias Buchser. Ce succès lui assure la victoire finale sur le Trophée jurassien, puisque son principal concurrent, le Jurassien Jérémy Hunt, victime de crampes, a terminé 10e à 5’55’’.





Une Bernoise devant deux Jurassiennes

Chez les dames, la Bernoise Céline Aebi s’est imposée en 1h02’50’’. Deux Jurassiennes l’accompagnent sur le podium. Léna Beyeler de Rebeuvelier a pris le 2e rang à 4’42’’ de la vainqueure. L’athlète du Val Terbi Méline Lovis a grimpé sur la 3e marche avec un retard de 7’15’’ sur la Bernoise. Tous les résultats du Trophée de la Tour de Moron sont à retrouver ici.

Les courses du Tabeillon, dernière épreuve du Trophée jurassien, se disputeront dans deux semaines, le 8 octobre à Glovelier. /nmy