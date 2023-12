Le Trophée de la Tour de Moron en quête d’un nouveau souffle

Mais le bouche-à-oreille au sujet de ces difficultés a suscité un instinct de survie et un élan de soutien. « Les milieux sportifs et économiques nous ont approchés pour manifester leur attachement. On a eu des mots très touchants, même des participants, des enfants du village. On s’est rendu compte qu’il y avait un engouement incroyable, que cette course faisait partie de la vie de la région. On ne peut pas l’abandonner, pour tous ces gens », souffle le président du GSMB, Manuel Hennet. Les organisateurs ont donc décidé, lors d’une assemblée générale, de pérenniser la manifestation pour « lui donner une chance de survivre », glisse Yann Minder.





Une nouvelle association pour s’ouvrir au bénévolat extérieur

Une nouvelle association sera créée pour externaliser l’organisation du Groupe sportif et s’ouvrir aux bénévoles extérieurs. « Le comité s’est déjà approché de quelques personnes qui ont répondu favorablement. Maintenant on va encore rechercher des bénévoles, mais on est plus que confiant, on a reçu beaucoup de soutien. La course est pérennisée, c’est clair », se réjouit Yann Minder qui évoque une motivation renouvelée et un élan de dynamisme. Une telle épreuve demande pour son organisation une dizaine de membres au comité et une bonne centaine de bénévoles le jour de la course qui rassemble près de 250 participants adultes et quasiment tout autant d’enfants pour la Corrida.